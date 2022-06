Pedullà frena su Dodo in viola: “É fredda la trattativa tra Fiorentina e Shakhtar, non è decollata”

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia di Dodo, terzino destro classe 1998 brasiliano dello Shakhtar Donetsk, accostato alla Fiorentina nelle ultime ore. Queste le parole di Pedullà: “Si sta parlando tanto di Dodo in orbita Fiorentina nelle ultime ore, la trattativa non è decollata, in questo momento è fredda, il club viola cerca un sostituto di Odriozola che è tornato al Real perchè non è stato riscattato”

