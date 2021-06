Pedullà, fatta per Sergio Oliveira, arriva per 18 milioni piu’ bonus. Guedes primo obiettivo per l’attacco

Secondo quello che riporta Alfredo Pedullà sul sito, Sergio Oliveira sarà, con grandi probabilità, un nuovo centrocampista della Fiorentina. Ci sbilanciamo, andiamo oltre, rispetto a quanto vi avevamo già anticipato. Ovvero che non si trattava di una semplice idea, ma di un chiodo fisso. E Oliveira ha deciso di sposare il progetto viola, ha messo da parte qualsiasi altra proposta, ne aveva almeno tre importanti (compreso un sondaggio della Roma). Nei giorni scorsi lo stesso Pinto Da Costa, numero uno del Porto, aveva chiaramente fatto capire che sarebbe stato quasi impossibile trattenerlo. E non ha intenzione di farlo. Le cifre: la Fiorentina è partita da 12 più 3, è già salita a 15 più 2, sa di poter chiudere a 18 milioni di base fissa più 2 di bonus. E se fosse necessario un altro sforzo, la Viola lo farebbe senza problemi. L’idea è quella di definire rapidamente, sarà l’unico vero grande colpo per il centrocampo. E’ possibile che resti Duncan (che ha altre offerte) reduce dal prestito di Cagliari. Ma andiamo oltre: dopo aver chiuso Sergio Oliveira (molto presto…) la Fiorentina andrà su un esterno offensivo, sempre con la preziosa collaborazione di Jorge Mendes. Il primo della lista è per distacco Gonçalo Guedes, classe 1996, altri due anni di contratto con il Valencia. L’aspetto determinante è che gli spagnoli sono fuori delle competizioni europee e che quindi faticheranno a trattenere Guedes. Lo hanno pagato circa 40 milioni per strapparlo al Psg, sanno che dovranno fare uno sconto, la Fiorentina è pronta a mettere sul tavolo una cifra non lontana dai 25 milioni con i bonus. Pista caldissima, altri nomi oggi sono sullo sfondo (compreso Corona). Guedes è dribbling, velocità, accelerazioni, fantasia, tutto: il profilo perfetto per Rino Gattuso.

