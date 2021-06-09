Galli: "Preferisco Pezzella a Milenkovic. Pulgar non ha personalità, serve Sergio Oliveira"

Il parere di Galli

A Lady Radio ha parlato il dirigente ed ex viola Giovanni Galli:

"Non mi strapperei i capelli se arrivasse un'offerta per Milenkovic, tra lui e Pezzella tengo il secondo se ha le motivazioni. Pulgar? Non ha le stimmate del leader, come invece le ha Sergio Oliveira. Lo vedi da come si interfaccia con compagni, arbitro e avversari. Serve come il pane. Ho bisogno di avere un uomo, e questo ha età, esperienza e qualità".

LE RICHIESTE DI GATTUSO ALLA FIORENTINA

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