Le richieste di Gattuso alla Fiorentina, almeno 4 titolari, nessuna rivoluzione. Kokorin va bene

Non ci sarà nessuna rivoluzione nella rosa della Fiorentina in questo mercato. Chi voleva o si aspettava piazza pulita dopo due stagioni fallimentari rimarrà deluso, Gattuso non ha posto veto su nessun giocatore in rosa. Il modulo di partenza sarà il 4-2-3-1 e proprio in questa ottica mancano all’appello almeno 4 titolari. Stiamo parlando di due esterni, di un centrocampista e di un difensore. Giocatori che verranno presi in questa sessione di mercato, il primo della lista è proprio quel Sergio Oliveira che i dirigenti viola stanno trattando con il Porto. Un calciatore che farebbe fare il salto di qualità a tutto il reparto e magari metterebbe nelle condizioni migliori Amrabat, che dovrebbe essere la sua spalla.

Uno di quei giocatori che sono stati apprezzati da Rino Gattuso in sede di confronto con la società viola è Kokorin, il russo è molto apprezzato dal nuovo allenatore che potrebbe utilizzarlo in tutti i ruoli del reparto offensivo, può giocare come centravanti, può giocare a ridosso della punta ma può essere utilizzato anche sull’esterno. Insomma, con la nuova era viola targata Gattuso inizierà anche una nuova vita a Firenze per Kokorin. Era l’ora.

Flavio Ognissanti

DRAGO RESTA, RIBERY E PEZZELLA IN BILICO. LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA