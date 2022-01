Cassano sta con la Fiorentina: “Mourinho come Gattuso, chiede giocatori di Mendes, Oliveira insegna”

Nel corso della Bobo Tv, parlando della Roma e di Mourinho, Antonio Cassano ha espresso il suo pensiero sugli acquisti di Mourinho, ed in particolare di Sergio Oliveira, arrivato in giallorosso a gennaio, dopo essere stato vicino alla Fiorentina con Gattuso in panchina, le sue parole:

“Chi è il procuratore di Sergio Oliveira, Mendes. A pensar male si fa peccato ma io spesso ci prendo. Quest’estate c’è stato il casino alla Fiorentina con Mendes e Gattuso, chi volevano? Sergio Oliveira, chi era il procuratore? sempre Mendes. Allora non ci lamentiamo anche se Rino è un mio amico ma queste cose vanno dette. Allora mi viene da pensare che il mercato alla Roma lo fa Mendes. Dove sono andati sempre Mourinho e Espirito Santo sempre giocatori di Mendes. Quest’estate Gattuso ha chiesto alla Fiorentina tre giocatori, tre giocatori di Mendes. Io su questo non mi sbaglio. Anche Rui Patricio è di Jorge Mendes” conclude Cassano.

