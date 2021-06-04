Bucchioni: "Fiorentina offre 30 milioni per Oliveira e Corona del Porto, accordo per il primo"

Un doppio grande colpo per la Fiorentina, è questo quello che scrive Enzo Bucchioni sulla trattativa con il Porto

Questo quello che scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW riguardo il mercato della Fiorentina:

“Gattuso vorrebbe invece Bakayoko, uno dei suoi fedelissimi. Il centrocampista è tornato al Chelsea, ma i Blues lo girano ancora volentieri in prestito. Si può fare. Sempre la Fiorentina sta cercando l’accoppiata Oliveira-Corona del Porto, offerti una trentina di milioni. I venti per il centrocampista sono stati sostanzialmente accettati (c’è l’accordo col giocatore) mentre per il messicano la valutazione è più alta. Commisso comunque vuol consegnare a Gattuso una Fiorentina tutta nuova per rilanciare il calcio a Firenze e questo è certo.”

TUTTE LE FOTO DI GATTUSO AL CENTRO SPORTIVO NEL SUO PRIMO GIORNO

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