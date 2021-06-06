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Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”

Il presidente del Porto conferma le voci, Fiorentina su Sergio Oliveira

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 giugno 2021 10:50
Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira” -
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Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”

Pinto Da Costa, presidente del Porto ha parlato ai microfoni di TSF anche di Sergio Olivera, accostato alla Fiorentina: “La Fiorentina è interessata a Sergio Oliveira. Ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare, ma cerchiamo alternative valide”.

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