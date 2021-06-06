Pres. Porto conferma: “Fiorentina interessata a Sergio Oliveira”

Il presidente del Porto conferma le voci, Fiorentina su Sergio Oliveira

Pinto Da Costa, presidente del Porto ha parlato ai microfoni di TSF anche di Sergio Olivera, accostato alla Fiorentina: “La Fiorentina è interessata a Sergio Oliveira. Ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare, ma cerchiamo alternative valide”.

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