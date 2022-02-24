Scappò dalla Fiorentina, ora la Roma non vuole più Veretout, Sergio Oliveira l'ha messo in panchina

Jordan Veretout è messo ai margini dalla Roma, e nel prossimo mercato può finire al Torino, in giallorosso non lo vogliono più

Andò via dalla Fiorentina forzando la mano prima per il Milan e poi sfumato il passaggio, fece lo stesso con la Roma ma adesso la luna di miele con i giallorossi è finita. Stiamo parlando di Jordan Veretout che è finito indietro nelle gerarchie della Roma di Mourinho e la prossima estate potrebbe cambiare maglia dopo l’arrivo di Sergio Oliveira. Secondo quanto scrive Tuttosport potrebbe essere una soluzione per il Torino, che proprio a centrocampo vorrebbe fare un grande colpo vista la partenza di Pobega. Il problema per i granata è però legato all'ingaggio del francese, che nella Capitale guadagna 3 milioni di euro.

"CHI E' LIBERO DEVE DIRE CHE PIATEK HA SEGNATO PIU' DI VLAHOVIC"

https://www.labaroviola.com/turrini-chi-e-libero-e-indipendente-deve-mettere-in-luce-che-piatek-ha-segnato-piu-di-vlahovic/166759/