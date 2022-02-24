Turrini: "Chi è libero e indipendente deve mettere in luce che Piatek ha segnato più di Vlahovic"

Il giornalista Leo Turrini ha paragonato il rendimento di Piatek alla Fiorentina con quello di Vlahovic alla Juventus

Leo Turrini, giornalista interista di Sky Sport esperto anche di Formula Uno, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e di Piatek, le sue parole:

"Nessuno sta mettendo in luce un dato oggettivo, quello che Piatek ha fatto più gol di Vlahovic nello stesso arco di tempo da quando è andato alla Juventus, bisogna metterlo in luce, chi è libero e indipendente deve far notare questo dato, che non vuol dire che Vlahovic sia scarso o più scarso di Piatek, ma è un dato a cui bisogna dare attenzione. La Fiorentina gioca meglio della Juventus, ma Allegri ha sempre fatto giocare male le sue squadre" conclude Turrini.

ROCIO PARLA DEL FUTURO DI ODRIOZOLA

https://www.labaroviola.com/rocio-puntualizza-non-e-stato-gia-deciso-che-odriozola-torna-al-real-madrid-smentisco-as/166748/