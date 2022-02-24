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Turrini: "Chi è libero e indipendente deve mettere in luce che Piatek ha segnato più di Vlahovic"

Il giornalista Leo Turrini ha paragonato il rendimento di Piatek alla Fiorentina con quello di Vlahovic alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 13:56
Turrini: "Chi è libero e indipendente deve mettere in luce che Piatek ha segnato più di Vlahovic" -
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Turrini: "Chi è libero e indipendente deve mettere in luce che Piatek ha segnato più di Vlahovic"

Leo Turrini, giornalista interista di Sky Sport esperto anche di Formula Uno, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e di Piatek, le sue parole:

"Nessuno sta mettendo in luce un dato oggettivo, quello che Piatek ha fatto più gol di Vlahovic nello stesso arco di tempo da quando è andato alla Juventus, bisogna metterlo in luce, chi è libero e indipendente deve far notare questo dato, che non vuol dire che Vlahovic sia scarso o più scarso di Piatek, ma è un dato a cui bisogna dare attenzione. La Fiorentina gioca meglio della Juventus, ma Allegri ha sempre fatto giocare male le sue squadre" conclude Turrini.

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