Rocio puntualizza: "Non è stato già deciso che Odriozola torna al Real Madrid, smentisco AS"

Mancava da tempo un terzino destro di valore in casa Fiorentina, lo ha trovato in Alvaro Odriozola, si parla del suo futuro in viola

Rocio Rodriguez, giornalista spagnola di Radio Bruno, ha parlato della situazione riguardante Alvaro Odriozola, in prestito secco dal Real Madrid alla Fiorentina. Nei giorni scorsi il quotidiano spagnolo AS aveva scritto che il suo destino era stato segnato con il ritorno al Real Madrid a fine stagione, ma Rocio smentisce, le sue parole: "Non è vero che il ritorno di Odriozola al Real Madrid di Odriozola a fine anno è stato già deciso, a malincuore devo smentire AS che è il giornale che mi ha fatto crescere. Secondo me giocherà anche contro il Sassuolo, non lo toglierà per farlo rifiatare per la Juventus"

INTANTO CRISCITO SE NE VA IN CANADA A MARZO

https://www.labaroviola.com/ricordate-criscito-rifiuto-la-fiorentina-a-gennaio-per-amore-del-genoa-andra-a-toronto-a-marzo/166725/