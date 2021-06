Pedullà: “Borussia offre 10 milioni per Dragowski. La Fiorentina vuole Ospina. No a Cragno e Consigli”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato a Sportitalia sulla questione del portiere della Fiorentina, queste le sue parole:

“Il Borussia Dortmund vuole Dragowski della Fiorentina ed è pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro, la società viola vorrebbe più soldi ma deve considerare il contratto in scadenza nel 2023. La Fiorentina per sostituirlo pensa ad Ospina, che Gattuso conosce bene. Il portiere colombiano classe 88 nella prossima stagione farà la panchina Meret, visto che il Napoli punta sul portiere italiano. Ospina ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è la prima scelta per la Fiorentina. No a Consigli e Cragno per i viola” conclude Pedullà.

