Pedullà conferma, la Fiorentina vuole Sergio Oliveira. Offerti 15 milioni, il Porto ne vuole 20

Ricordate Sergio Oliveira, centrocampista del Porto e giustiziere della Juve in Champions? Secondo quello che riporta Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il classe 1992, reduce da una grandissima stagione con il suo attuale club (abbondantemente in doppia cifra tra gol e assist) è la prima scelta della Fiorentina. Offerta ufficiale da 15 milioni, compresi i bonus, il Porto chiede almeno 20 ma i viola vogliono andare fino in fondo e centrare un colpo di spessore per il centrocampo. I contatti proseguiranno, c’è fiducia

INTANTO SKY CONFERMA LA PISTA OLIVEIRA