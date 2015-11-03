Notizie Oliveira Fiorentina

Oliveira durissimo: "Guidare a Napoli è terribile, nessuno rispetta le regole e suonano il clacson di continuo"
11 maggio 2026 14:07
Oliveira: “Il fatto che la Fiorentina sia obbligata a giocare per vincerle tutte può portare paura”
13 dicembre 2025 16:24
Luis Oliveira promuove Piccoli: "Giocatore da Nazionale, è il partner ideale per Kean"
20 agosto 2025 22:45
Oliveira: "Contento del ritorno di Pioli, si toglierà delle soddisfazioni. Gud? Non ha convinto ma spero resti"
12 giugno 2025 23:19
Oliveira: "La Fiorentina può entrare nell'Europa che conta. Il Cagliari deve cambiare mentalità per salvarsi"
19 aprile 2025 17:08
Oliveira si racconta: "Batistuta all'inizio non voleva parlarmi, chiesi aiuto a Ranieri poi diventammo amici"
28 marzo 2025 22:21
Oliveira sul mercato: "La società non perda questa occasione. La Fiorentina può rimanere in alto in classifica"
07 dicembre 2024 18:28
Oliveira: "Ad Atene scarsa voglia di vincere, la Fiorentina in campo non ha un leader"
06 giugno 2024 22:19
Lulù Oliveira: "Alla Fiorentina serve una punta da 20 gol, con il Plzen passerà"
14 aprile 2024 15:37
Oliveira: “Supercoppa? Che ricordi! Me la godetti poco purtroppo perché poi partii per la Nazionale”
17 gennaio 2024 09:25
Oliveira rimprovera la Fiorentina: "Grosso errore lasciar partire Simeone. Guardate cosa fa a Napoli"
28 marzo 2023 17:45
Oliveira: "A Ikonè manca tranquillità davanti la porta. Io non segnavo, poi grazie a Malesani feci 15 gol"
06 marzo 2023 13:41
Oliveira: "Firenze non parla più di Vlahovic: capitolo chiuso. Sapevamo che avrebbe scelto la Juventus"
07 aprile 2022 21:43
Oliveira non ha dubbi: ''Per la Fiorentina è l'anno giusto per l'Europa, e quel tridente è da sogno''
04 gennaio 2022 18:22
Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"
06 dicembre 2021 22:39
Oliveira: "Non sarà facile giocare per Vlahovic con i fischi dei tifosi. Al momento non è se stesso"
12 ottobre 2021 13:45
Oliveira: "Italiano allenatore giovane ma può essere la svolta. Antognoni deve restare alla Fiorentina"
01 luglio 2021 16:43
Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"
21 giugno 2021 15:48
Pedullà svela il retroscena: "Gattuso all'addio. Trattative per Oliveira e Guedes alla base dello scontro"
16 giugno 2021 20:31
Nazione, Oliveira, trattativa in standby tra Fiorentina e Porto. Ballano ancora 5 milioni di euro
15 giugno 2021 10:28
Gazzetta, Oliveira, il Porto chiede 20 milioni non trattabili. Ora la palla passa a Mendes
14 giugno 2021 09:00
Gazzetta, Oliveira ha detto sì alla Fiorentina. Manca l'accordo con il Porto, si può chiudere a 15 milioni
12 giugno 2021 08:30
Tanta distanza tra la Fiorentina e il Porto per Oliveira, non si è (per ora) vicini all'accordo tra i club
11 giugno 2021 16:25
Dal Portogallo, entro domenica arriva ufficialità di Oliveira alla Fiorentina, viola ha fretta di chiudere
11 giugno 2021 12:25
Nazione, oltre ad Oliveira può arrivare anche Guedes per 20 milioni. Spunta l'idea Milik
11 giugno 2021 08:46
TMW, Fiorentina e Porto ai dettagli per Oliveira, distanza di 2 milioni sui bonus, si chiude a 20 milioni
10 giugno 2021 15:18
Nicolato: "Oliveira ricorda Valero nella visione di gioco e lettura di spazi"
07 giugno 2021 20:25
Repubblica, Oliveira, la Fiorentina vuole l'intesa col Porto prima degli Europei: 20 milioni la richiesta
07 giugno 2021 09:48
TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30
04 giugno 2021 15:27
Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso
04 giugno 2021 11:00
Basile: "La Fiorentina ha troppe gestioni familiari"
03 giugno 2021 22:01
Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni
03 giugno 2021 20:49
Brovarone: "Fiorentina in pole per Oliveira. Guedes? Discontinuo. Il mio preferito è Corona"
03 giugno 2021 14:45
Romano: "S. Oliveira accetta la Fiorentina che deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Corona costa 10 milioni"
03 giugno 2021 13:40
Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa
03 giugno 2021 12:10
Dal Portogallo, accordo tra Fiorentina e Porto per Oliveira, 25 milioni e contratto di 3,5 all'anno
02 giugno 2021 19:13
Trattativa tra Fiorentina e Porto per Oliveira, ballano 7 milioni. Gattuso lo vuole al fianco di Amrabat
02 giugno 2021 17:55
Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso"
02 giugno 2021 13:08
Oliveira: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi"
02 giugno 2021 13:04
Pedullà conferma, la Fiorentina vuole Sergio Oliveira. Offerti 15 milioni, il Porto ne vuole 20
01 giugno 2021 20:46
Pedullà: "Offerti 15 milioni per Oliveira del Porto. Dragowski..."
01 giugno 2021 20:01
Oliveira: "C'è sintonia tra Commisso e Gattuso. Il calcio è assurdo, se fai bene ti mandano via"
17 maggio 2021 21:54
Esclusiva tifo, conosciamo il gruppo Scoglionati Viola dell'Isola d'Elba: "Tifosi veri col mare di mezzo.."
24 gennaio 2021 17:23
Oliveira: "Fiorentina prendi Mandzukic. Le bizze di Edmundo. Trapattoni fu scorretto con me. Il motivo.."
10 gennaio 2021 09:57
Oliveira: "Bati tirchio ma era una bestia. Edmundo era molto particolare, prese per il collo un ragazzino"
18 aprile 2020 18:55
Oliveira: "La viola ancora non è uscita dalla crisi e non sarà facile. Montella non ha il posto sicuro"
19 dicembre 2019 21:48
Oliveira: "Fiorentina più forte dopo l'Atalanta, bravo Montella. Il Cagliari ha entusiasmo, ma non è facile gestirlo"
06 novembre 2019 18:47
"Senza l'infortunio di Batistuta avremmo vinto lo scudetto. Quando il Trap mi chiese..."
18 gennaio 2019 15:29
Lulu' Oliveira: "La Fiorentina è partita bene, il problema di Pjaca è mentale. Per domenica vorrei.."
17 ottobre 2018 19:51
Oliveira: "Basta giudicare Chiesa, questa storia deve finire. Anche io ero considerato un cascatore..."
01 ottobre 2018 19:40
Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?
22 maggio 2018 09:26
Buon compleanno, Lulù: "A Firenze periodo magico, Ranieri credeva in me. Quei 15 gol con Bati..."
24 marzo 2018 16:03
Oliveira: "Simeone non segna? Serve pazienza, la squadra non gioca per lui. Successe anche a me con Malesani, poi..."
20 febbraio 2018 15:56
Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."
22 dicembre 2017 14:47
Oliveira: ''Sarà un campionato di sofferenza. Thereau punto di riferimento, i giovani e Pioli...''
05 settembre 2017 16:19
Oliveira: "I Della Valle vogliono fare piazza pulita, ma dovrebbero pensare di più ai tifosi viola"
27 giugno 2017 19:42
Oliveira: "Sousa voleva grandi giocatori, la società no"
07 aprile 2017 12:45
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