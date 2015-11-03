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Notizie Oliveira Fiorentina

Oliveira durissimo: "Guidare a Napoli è terribile, nessuno rispetta le regole e suonano il clacson di continuo"

11 maggio 2026 14:07

Oliveira: “Il fatto che la Fiorentina sia obbligata a giocare per vincerle tutte può portare paura”

13 dicembre 2025 16:24

Luis Oliveira promuove Piccoli: "Giocatore da Nazionale, è il partner ideale per Kean"

20 agosto 2025 22:45

Oliveira: "Contento del ritorno di Pioli, si toglierà delle soddisfazioni. Gud? Non ha convinto ma spero resti"

12 giugno 2025 23:19

Oliveira: "La Fiorentina può entrare nell'Europa che conta. Il Cagliari deve cambiare mentalità per salvarsi"

19 aprile 2025 17:08

Oliveira si racconta: "Batistuta all'inizio non voleva parlarmi, chiesi aiuto a Ranieri poi diventammo amici"

28 marzo 2025 22:21

Oliveira sul mercato: "La società non perda questa occasione. La Fiorentina può rimanere in alto in classifica"

07 dicembre 2024 18:28

Oliveira: "Ad Atene scarsa voglia di vincere, la Fiorentina in campo non ha un leader"

06 giugno 2024 22:19

Lulù Oliveira: "Alla Fiorentina serve una punta da 20 gol, con il Plzen passerà"

14 aprile 2024 15:37

Oliveira: “Supercoppa? Che ricordi! Me la godetti poco purtroppo perché poi partii per la Nazionale”

17 gennaio 2024 09:25

Oliveira rimprovera la Fiorentina: "Grosso errore lasciar partire Simeone. Guardate cosa fa a Napoli"

28 marzo 2023 17:45

Oliveira: "A Ikonè manca tranquillità davanti la porta. Io non segnavo, poi grazie a Malesani feci 15 gol"

06 marzo 2023 13:41

Oliveira: "Firenze non parla più di Vlahovic: capitolo chiuso. Sapevamo che avrebbe scelto la Juventus"

07 aprile 2022 21:43

Oliveira non ha dubbi: ''Per la Fiorentina è l'anno giusto per l'Europa, e quel tridente è da sogno''

04 gennaio 2022 18:22

Parla Gattuso: "Mi sono separato con la Fiorentina perchè non hanno rispettato le promesse"

06 dicembre 2021 22:39

Oliveira: "Non sarà facile giocare per Vlahovic con i fischi dei tifosi. Al momento non è se stesso"

12 ottobre 2021 13:45

Oliveira: "Italiano allenatore giovane ma può essere la svolta. Antognoni deve restare alla Fiorentina"

01 luglio 2021 16:43

Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"

21 giugno 2021 15:48

Pedullà svela il retroscena: "Gattuso all'addio. Trattative per Oliveira e Guedes alla base dello scontro"

16 giugno 2021 20:31

Nazione, Oliveira, trattativa in standby tra Fiorentina e Porto. Ballano ancora 5 milioni di euro

15 giugno 2021 10:28

Gazzetta, Oliveira, il Porto chiede 20 milioni non trattabili. Ora la palla passa a Mendes

14 giugno 2021 09:00

Gazzetta, Oliveira ha detto sì alla Fiorentina. Manca l'accordo con il Porto, si può chiudere a 15 milioni

12 giugno 2021 08:30

Tanta distanza tra la Fiorentina e il Porto per Oliveira, non si è (per ora) vicini all'accordo tra i club

11 giugno 2021 16:25

Dal Portogallo, entro domenica arriva ufficialità di Oliveira alla Fiorentina, viola ha fretta di chiudere

11 giugno 2021 12:25

Nazione, oltre ad Oliveira può arrivare anche Guedes per 20 milioni. Spunta l'idea Milik

11 giugno 2021 08:46

TMW, Fiorentina e Porto ai dettagli per Oliveira, distanza di 2 milioni sui bonus, si chiude a 20 milioni

10 giugno 2021 15:18

Nicolato: "Oliveira ricorda Valero nella visione di gioco e lettura di spazi"

07 giugno 2021 20:25

Repubblica, Oliveira, la Fiorentina vuole l'intesa col Porto prima degli Europei: 20 milioni la richiesta

07 giugno 2021 09:48

TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30

04 giugno 2021 15:27

Pedullà, Sergio Oliveira verso la Fiorentina, Bakayoko nome senza senso, mai chiesto da Gattuso

04 giugno 2021 11:00

Basile: "La Fiorentina ha troppe gestioni familiari"

03 giugno 2021 22:01

Dal Portogallo, la Fiorentina vicina al doppio colpo dal Porto: Oliveira+Corona per 40 milioni

03 giugno 2021 20:49

Brovarone: "Fiorentina in pole per Oliveira. Guedes? Discontinuo. Il mio preferito è Corona"

03 giugno 2021 14:45

Romano: "S. Oliveira accetta la Fiorentina che deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Corona costa 10 milioni"

03 giugno 2021 13:40

Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa

03 giugno 2021 12:10

Dal Portogallo, accordo tra Fiorentina e Porto per Oliveira, 25 milioni e contratto di 3,5 all'anno

02 giugno 2021 19:13

Trattativa tra Fiorentina e Porto per Oliveira, ballano 7 milioni. Gattuso lo vuole al fianco di Amrabat

02 giugno 2021 17:55

Ceccarini: "Sergio Oliveira e Gonçalo Guedes i primi obiettivi per la nuova Fiorentina di Gattuso"

02 giugno 2021 13:08

Oliveira: "Non devo dimostrare niente a nessuno. Sono in una delle mie migliori fasi"

02 giugno 2021 13:04

Pedullà conferma, la Fiorentina vuole Sergio Oliveira. Offerti 15 milioni, il Porto ne vuole 20

01 giugno 2021 20:46

Pedullà: "Offerti 15 milioni per Oliveira del Porto. Dragowski..."

01 giugno 2021 20:01

Oliveira: "C'è sintonia tra Commisso e Gattuso. Il calcio è assurdo, se fai bene ti mandano via"

17 maggio 2021 21:54

Esclusiva tifo, conosciamo il gruppo Scoglionati Viola dell'Isola d'Elba: "Tifosi veri col mare di mezzo.."

24 gennaio 2021 17:23

Oliveira: "Fiorentina prendi Mandzukic. Le bizze di Edmundo. Trapattoni fu scorretto con me. Il motivo.."

10 gennaio 2021 09:57

Oliveira: "Bati tirchio ma era una bestia. Edmundo era molto particolare, prese per il collo un ragazzino"

18 aprile 2020 18:55

Oliveira: "La viola ancora non è uscita dalla crisi e non sarà facile. Montella non ha il posto sicuro"

19 dicembre 2019 21:48

Oliveira: "Fiorentina più forte dopo l'Atalanta, bravo Montella. Il Cagliari ha entusiasmo, ma non è facile gestirlo"

06 novembre 2019 18:47

"Senza l'infortunio di Batistuta avremmo vinto lo scudetto. Quando il Trap mi chiese..."

18 gennaio 2019 15:29

Lulu' Oliveira: "La Fiorentina è partita bene, il problema di Pjaca è mentale. Per domenica vorrei.."

17 ottobre 2018 19:51

Oliveira: "Basta giudicare Chiesa, questa storia deve finire. Anche io ero considerato un cascatore..."

01 ottobre 2018 19:40

Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?

22 maggio 2018 09:26

Buon compleanno, Lulù: "A Firenze periodo magico, Ranieri credeva in me. Quei 15 gol con Bati..."

24 marzo 2018 16:03

Oliveira: "Simeone non segna? Serve pazienza, la squadra non gioca per lui. Successe anche a me con Malesani, poi..."

20 febbraio 2018 15:56

Oliveira: "Per Simeone è un momento no ma è bravissimo sottoporta. Mi rivedo in Chiesa. Il Cagliari ultimamente è stato sfortunato..."

22 dicembre 2017 14:47

Oliveira: ''Sarà un campionato di sofferenza. Thereau punto di riferimento, i giovani e Pioli...''

05 settembre 2017 16:19

Oliveira: "I Della Valle vogliono fare piazza pulita, ma dovrebbero pensare di più ai tifosi viola"

27 giugno 2017 19:42

Oliveira: "Sousa voleva grandi giocatori, la società no"

07 aprile 2017 12:45

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