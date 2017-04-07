Oliveira: "Sousa voleva grandi giocatori, la società no"

Luis Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, parla a Tmw Radio di Fiorentina: "La stagione è iniziata male, perché Sousa voleva grandi giocatori e la società non era d'accordo. La Fiorentina ha dimo...

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2017 12:45

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