Nicolato: "Oliveira ricorda Valero nella visione di gioco e lettura di spazi"

Nicolato ha parlato del possibile acquisto del centrocampista portoghese.

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Francesco Nicolato è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni dell'ex agente FIFA: "Sergio Oliveira, mi ricorda Borja Valero, per la visione di gioco e la lettura degli spazi. Qualora dovesse disputare un buon europeo con il Portogallo, il Porto potrebbe volere più soldi per il suo cartellino. È oltretutto anche un buon finalizzatore e crea gioco. Mentre Guedes è un talento del calcio portoghese, ma mancante di costanza nelle prestazioni. Però resta il profilo ideale per la Fiorentina".

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