Galli: "Ribery? Decide Gattuso, non deve giocare per forza"

Galli ha parlato del futuro del francese, Franck Ribery.

Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "Ribery? E’ Gattuso il tecnico, ed è giusto che decida lui se impiegare o meno un calciatore. Le scelte le deve fare lui. E’ un grande campione, però deve partire al pari di tutti gli altri. Il passato non deve contare quando si fa la formazione. Non è perché è stato un campione, deve giocare per forza. Ciò sminuirebbe il potere dell’allenatore nello spogliatoio. Anche per Vlahovic, sarebbe lo stesso. Non è che deve giocare per forza solo perché quest’anno ha segnato 21 gol. Ognuno deve dare il massimo sempre, anche e soprattutto in allenamento".

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