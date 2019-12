L’ex attaccante della Fiorentina, Lulù Oliveira, è stato intervistato a NSL Radio e ha analizzato la gara di domani sera contro la Roma allo stadio Franchi: “La Roma sta facendo un buon lavoro anche se a volte fallisce il momento in cui chiudere la gara. Deve trovare maggiore continuità. La Fiorentina ancora non è uscita dalla crisi e non sarà facile, Montella si giocherà il posto. Sarà una sfida una partita aperta perché la Roma lascia molti spazi, così come la Fiorentina. Il pubblico viola è tra i più presenti e attaccati alla maglia quindi l’ambiente sarà infuocato”.

Fonte: forzaroma.info