Lulu' Oliveira: "La Fiorentina è partita bene, il problema di Pjaca è mentale. Per domenica vorrei.."

Ha segnato con ambedue le maglie, Lulù Oliveira ed ha parlato della partita a cui tiene di piu: “La Fiorentina ha iniziato il campionato col piglio giusto, anche nelle ultime due gare in trasferta ha...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2018 19:51

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