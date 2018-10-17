Lulu' Oliveira: "La Fiorentina è partita bene, il problema di Pjaca è mentale. Per domenica vorrei.."
Ha segnato con ambedue le maglie, Lulù Oliveira ed ha parlato della partita a cui tiene di piu: “La Fiorentina ha iniziato il campionato col piglio giusto, anche nelle ultime due gare in trasferta ha...
Ha segnato con ambedue le maglie, Lulù Oliveira ed ha parlato della partita a cui tiene di piu: “La Fiorentina ha iniziato il campionato col piglio giusto, anche nelle ultime due gare in trasferta ha perso ma avrebbe meritato di più. Il Cagliari dal canto suo con l’ultima vittoria è in una situazione più tranquilla al momento . Mi auguro che al Franchi si veda dello spettacolo, mi piace vedere una squadra così giovane che se la gioca con tutti. Pioli dimostra di essere un grandissimo allenatore. Pjaca? Per guarire al 100% dopo infortuni di quel tipo è importante l’aspetto mentale, negli ultimi due anni ha giocato poco e questo può essere la causa delle sue difficoltà”.
Fonte: Radio Blu