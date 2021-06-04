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TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30

Secondo TMW, visto il contratto in scadenza di Corona con il Porto la base di partenza si aggira sui 10-12 milioni di euro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2021 15:27
TMW, Fiorentina sulle tracce di Corona. Clausola da 20 mln fino a fine giungo, poi salirà a 30 - PORTO, PORTUGAL - NOVEMBER 28: Jesus Manuel Corona of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Group D match between FC Porto and FC Schalke 04 at Estadio do Dragao on November 28, 2018 in Porto, Port
PORTO, PORTUGAL - NOVEMBER 28: Jesus Manuel Corona of FC Porto celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Group D match between FC Porto and FC Schalke 04 at Estadio do Dragao on November 28, 2018 in Porto, Port
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Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Fiorentina continua a guardare in casa Porto per regalare a Gennaro Gattuso i primi rinforzi. Sergio Oliveira è un nome caldo, ma nella rosa di Sergio Conceiçao piace anche Jesus Corona.

L'attaccante esterno classe '93 ha mercato anche in Premier League e in Spagna, col Siviglia molto interessato e intenzionato ad accelerare per il giocatore. Nel contratto coi Dragoes, riporta TMW, il messicano ha una clausola rescissoria "variabile". Fino al 30 giugno, infatti, Jesus Corona potrà lasciare il Porto per 20 milioni di euro. Cifra che salirà del 50%, ovvero fino a 30 milioni, nei mesi di luglio e agosto.

Nelle prossime settimane il Porto, visto soprattutto il contratto di Corona scadrà nel 2022, potrebbe comunque scendere a patti e trattare su una base inferiore rispetto alla clausola, partendo da una base di 10-12 milioni più bonus legati agli obiettivi.

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