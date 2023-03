Oliveira rimprovera la Fiorentina: “Grosso errore lasciar partire Simeone. Guardate cosa fa a Napoli”

Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, Luis Oliveira, è tornato a parlare dell’addio di Giovanni Simeone alla Fiorentina, classificando il trasferimento come un grosso errore della società viola: “La Fiorentina ha fatto un grosso errore a lasciarlo partire per Cagliari, ora è arrivato al Napoli e guardate che rendimento sta avendo. Il Cholito é un ragazzo intelligente, quando entra dà il massimo, è fatto in questo modo e ora ha la fiducia di squadra e tifosi“.