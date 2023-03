Bucchioni: “Fiorentina ha fatto sapere di non voler giocare fuori da Firenze. Nessuna questura la vuole”

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione legata al Nuovo Franchi e alla possibilità che la Fiorentina vada a giocare lontano da Firenze. Queste le sue parole a Radio Bruno:

“La situazione stadio sta diventando molto preoccupante, l’operazione del restyling del Franchi non ha senso, una spesa collettiva che andava evitata. Adesso, due anni e mezzo dopo, è stato tutto accettato come se fosse un dogma intoccabile. Lo stadio sarà completamente snaturato rispetto alla grande opera del Nervi. Non aver trovato un piano B è inaccettabile al di là delle opinioni, non ti sei preparato alla domanda di dove dovesse andare a giocare la Fiorentina.

Chi fa qualcosa, in qualsiasi settore, deve programmare e confrontarsi, qui è stata calata una decisione senza confrontarsi con nessuno, a Campo di Marte non sanno nemmeno quello che avverrà. Ci siamo fatti sfuggire un’occasione storica come quello di non aver fatto fare lo stadio nuovo della Fiorentina a Commisso.

Io avrei usato i soldi del PNRR per riportare il Franchi a com’era negli anni 20, che era meraviglioso, e facendolo gestire al quartiere con le tante associazioni che ci sono. I soldi per il Nuovo Franchi sono stati dati perchè al governo c’era un ministro amico dello stesso partito di Nardella, sto parlando di Franceschini. Come se fosse scontato che la Fiorentina giocasse li. Non è mai successo a nessuna squadra in Italia di giocare 2 anni fuori dal proprio stadio. A me risulta che la Fiorentina che abbia detto di non voler andare fuori da Firenze per giocare, che sono problemi di altri. Non penso che la società possa accettare di spendere soldi per andare a giocare fuori

Da quello che so tutte le questure della Toscana allertate hanno detto di no alla Fiorentina nella propria città, qualsiasi città possa essere scelta per far giocare la Fiorentina non avrebbe il via libera della questura, per controllare 20 mila persone che si muovono quante forze dell’ordine ci vogliono?”

