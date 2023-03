Amelia esalta Pierozzi: “Come Di Lorenzo, è perfetto per Italiano. Sarà alla Fiorentina l’anno prossimo”

Le ultime gare della Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato hanno offerto a tutti la possibilità di visionare, tra gli altri, diversi giovani tra i più interessanti del campionato di Serie B.

La doppietta di Samuele Mulattieri, messa a segno contro la Serbia, è solo uno degli aspetti consegnati dagli impegni degli Azzurrini: un altro riguarda Niccolò Pierozzi, laterale della Reggina, in prestito dalla Fiorentina. Un talento importante che, dopo una stagione in amaranto, potrebbe tornare alla base e provare ad affermarsi in maglia viola.

“Mi piace veramente tanto, mi piaceva quando era nelle giovanili a Firenze perché ha una capacità di interpretare questo ruolo di esterno a tutto campo con grande qualità, con caratteristiche che ha Di Lorenzo del Napoli. E’ pulito, sa difendere molto bene: l’anno scorso ha fatto una stagione straordinaria in Serie C e quest’anno ne sta facendo un’altra straordinaria in B in una piazza importante come quella della Reggina ed è uno di quelli su cui la Fiorentina poi in futuro potrà puntare”.

Nel corso di B Italian in diretta su Twitch, Marco Amelia ha presentato il classe 2001, già protagonista nonostante la giovane età.

“Per caratteristiche un giocatore del genere se inserito in un contesto di Serie A sano che può permettergli di esprimersi può far parte di una rosa come quella della Fiorentina”.

E il focus è proprio rivolto al prossimo anno: attualmente Vincenzo Italiano sta vivendo, con la sua squadra, l’affermazione di Dodò, dopo mesi complessi. Pierozzi, però, può impensierirlo.

“Senza nulla togliere a Dodò, altro ragazzo che sta facendo ottime cose, come caratteristiche secondo me Niccolò sposa molto bene il modello di gioco di Vincenzo Italiano, con questo quarto che dà una grande spinta e che è di supporto alla fase offensiva. Secondo me lui sarà uno dei due terzini che farà parte della rosa perché viene da due campionati in cui ha giocato quasi sempre, ha fatto una grande fase difensiva e una fase offensiva incredibile. L’anno scorso ha segnato parecchi goal, quest’anno già tre. Ed è un difensore: secondo me farà parte della rosa, sicuramente partirà per il ritiro”.

Bisognerà solo attendere il finale di questa stagione e capire cosa accadrà in estate: cresciuto nella Fiorentina, dopo l’esperienza in prestito alla Pro Patria si è affermato in B. Trampolino importante per tornare a Firenze, questa volta in maniera determinante.

