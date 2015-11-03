Notizie Amelia Fiorentina

Amelia sui portieri viola: "Martinelli ha un futuro roseo, deve avere pazienza. De Gea? Mi ha stupito"
07 luglio 2025 18:30
Amelia: "Non riesco a capire perché De Gea sia stato fermo un anno, è fortissimo"
09 ottobre 2024 14:29
Amelia: "De Rossi farebbe benissimo alla Fiorentina ma resterà in giallorosso"
09 aprile 2024 22:35
Amelia: "Se De Rossi non dovesse rimanere alla Roma sarebbe perfetto alla Fiorentina dopo Italiano"
29 marzo 2024 22:08
Amelia: "Il Milan con le assenze ha sempre fatto grandi partite. Nzola deve adattarsi a Firenze"
23 novembre 2023 18:37
Amelia approva: "Audero portiere affidabile. È molto bravo con i piedi, farebbe comodo a Italiano"
05 luglio 2023 17:30
Amelia esalta Pierozzi: "Come Di Lorenzo, è perfetto per Italiano. Sarà alla Fiorentina l'anno prossimo"
28 marzo 2023 12:48
Amelia: "Lazio-Fiorentina partita decisiva. Felice che la viola sia in forma.."
05 ottobre 2018 17:10
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