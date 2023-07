Amelia approva: “Audero portiere affidabile. È molto bravo con i piedi, farebbe comodo a Italiano”

Marco Amelia, ex portiere di Serie A, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la situazione degli estremi difensori in casa Fiorentina: “Quello del portiere è un ruolo delicato. Terracciano si è guadagnato il posto a suon di buone prestazioni. Considero poi Cerofolini un ottimo giovane, lo conosco già dalle giovanili e mi aveva già fatto una buona impressione. Lo manderei a giocare in prestito per farlo crescere ancora di più”.

E su Emil Audero: “Un portiere sempre dimostrato affidabile. Potrebbe creare una concorrenza leale nella squadra. È molto abile con i piedi, quindi farebbe comodo a Italiano, anche se la Fiorentina in porta mi risulta ben coperta”.