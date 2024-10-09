Amelia: "Non riesco a capire perché De Gea sia stato fermo un anno, è fortissimo"

L'ex portiere campione del mondo nel 2006 ha parlato del nuovo titolare della Fiorentina anche in relazione con il successo di domenica

A TMW ha parlato l'ex portiere di Livorno e Genoa Marco Amelia che ha risposto alle domande sul nuovo estremo difensore viola David De Gea: " I portieri forti fanno così. È stato fermo, lontano da un club come il Manchester United di grande storia e prestigio, ma si è sempre allenato e ha fatto in modo di essere pronto a qualsiasi chiamata. La cosa strana è che non è stato chiamato prima, è assurdo che non si sia chiamato un portiere forte come lui: anche il non essere rimasto al Manchester fatico a capirlo, stiamo parlando di un giocatore che aveva tantissime presenze con la nazionale spagnola e in Premier. Brava la Fiorentina ad arrivare prima e a prenderlo, ha dei valori che pochi hanno e si è visto domenica."

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