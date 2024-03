Amelia: “Se De Rossi non dovesse rimanere alla Roma sarebbe perfetto alla Fiorentina dopo Italiano”

L’ex portiere del Milan e della Nazionale Marco Amelia è intervenuto alla trasmissione Salotto Viola su Italia7:

“Fiorentina-Milan sarà una gara delicata per il prepartita, Barone è stata una grande figura, lui e Commisso sono entrati nel calcio italiano con educazione e capacità. Il Milan viene da diversi risultati positivi, è risalito al secondo posto ed è motivato perché di fatto ancora matematicamente in corsa per lo scudetto in caso di scivoloni dell’Inter. Pioli inoltre ha ritrovato molti giocatori a livello atletico. Per la Fiorentina ovviamente l’approccio non sarà facile emotivamente. L’organico viola qualitativamente ha grandi potenzialità ed ha un ottimo allenatore ma ha buttato almeno 5-6 punti incredibili. In determinate situazioni è mancata la capacità di saper gestire la gare, Lecce e Roma su tutte. Per fare un ottimo finale di stagione deve trovare continuità. Italiano è ai saluti e come suo successore se non dovesse rimanere alla Roma De Rossi sarebbe ideale. In ogni caso punterei su un allenatore giovane con idee moderne come Palladino e Gilardino. Terracciano è un discreto portiere che si è conquistato la titolarità con merito, sa giocare bene anche nella costruzione dal basso. Come si sa però il portiere è un ruolo sempre soggetto a critiche”

