Amelia: "Lazio-Fiorentina partita decisiva. Felice che la viola sia in forma.."

Il campione del mondo e ex giocatore di Milan e Livorno Marco Amelia ha parlato della sfida che vede affrontarsi Lazio e Fiorentina. Queste le sue parole

Il campione del mondo e ex giocatore di Milan e Livorno Marco Amelia ha parlato della sfida che vede affrontarsi Lazio e Fiorentina. Queste le sue parole: "I biancocelesti arrivano dalla sconfitta europea e sono in difficoltà di risultati, la Fiorentina sta facendo delle ottime cose e di questo ne sono molto felice. Ci aspettiamo una grande partita. All’Olimpico ci sarà certo qualcosa da osservare. Attenzione però a Juventus, Roma e Inter dopo le belle vittorie in Champions: giocheranno tutte in trasferta contro squadre chiuse e organizzate. Da questa giornata capiremo molto di questo campionato”.