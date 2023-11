Amelia: “Il Milan con le assenze ha sempre fatto grandi partite. Nzola deve adattarsi a Firenze”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato a Radio Bruno della sfida tra i rossoneri e la Fiorentina a due giorni dalla partita di San Siro:

“La Fiorentina ha fatto molto bene, sta portando avanti un percorso di tanti anni, sta avendo continuità dopo le due finali mentre il Milan ha buttato via qualche punticino di troppo e quindi deve riscattarsi. Quando ad una grande squadra mancano tanti campioni chi ci gioca contro si carica perchè si pensa che si ha una grande occasione. Io ho giocato nel Milan, quando eravamo contati abbiamo fatto grandi risultati.

Il Milan ha la possibilità di tirar fuori una grande prestazione anche per dimostrare all’allenatore, chi gioca meno, di essere all’altezza. Se hai in campo i campioni ci pensi poco alle critiche, San Siro è uno stadio importante, per giocarci devi avere le spalle larghe, da questo punto di vista sono queste le partite in cui i giocatori devono dimostrare di meritare una maglia importante

Nzola? Un periodo di adattamento alla piazza ci vuole, lui conosce Italiano, ma penso che qualsiasi giocatore deve adattarsi alle aspettative di ogni singola tifoseria. Nzola ha fatto sempre gol ed ha grandi qualità per poter aiutare la Fiorentina. Contro il Milan conta molto la strategia di gara, sarà una partita molto tattica. Pierozzi? Lo conosco bene, mi ha colpito molto la sua interpretazione del ruolo, sa giocare sulla fascia, sa tagliare dentro il campo. Lo scorso anno avevo detto che era pronto per la Fiorentina. Saper tagliare in mezzo per un terzino aiuta i centrocampista a guadagnare campo in avanti e poi è utile in fase di interdizione quando perdi palla”

IL RACCONTO DI MATRI SULLA FIORENTINA