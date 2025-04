Oliveira: “La Fiorentina può entrare nell’Europa che conta. Il Cagliari deve cambiare mentalità per salvarsi”

Quest’oggi l’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari Luis Oliveira, a due giorni dalla sfida tra le sue ex squadre, ha rilasciato una lunga intervista a Cagliarinews24. Riportiamo alcune sue dichiarazioni: “Nei primi venti minuti contro l’Inter, il Cagliari, non mi è piaciuto per niente, soprattutto per l’atteggiamento sbagliato. Quando una squadra sta lottando per un obiettivo importante come la salvezza si deve dare qualcosa in più. Il Cagliari ha anche avuto l’opportunità di pareggiare ma Piccoli ha sprecato una grande occasione. C’è da dire però che nel secondo tempo abbiamo visto una squadra diversa ma non devono fare così, devono entrare in campo da subito affrotando bene il match”.

Ha parlato anche della partita di lunedì contro la sua Fiorentina: “Io penso che i rossoblù dovranno cambiare subito atteggiamento se vorranno fare una partita importante contro la Fiorentina. Che si vinca, si perda o si pareggi, comandano i giocatori in campo e qualche volta anche gli arbitri. Credo che si possa anche vincere, ma con una mentalità diversa. Non è semplice battere la Fiorentina in questo momento, si sono qualificati in Conference League e sono in corsa per qualificarsi ancora per l’Europa che conta”.

Qualche parola anche per l’attaccante rossoblu Zito Luvumbo: “Luvumbo prima dell’infortunio era uno che dava l’anima, è un giocatore che può essere molto pericoloso. Nel calcio possono capitare questi infortuni che ti tengono fuori dal campo per qualche tempo, credo che piano piano stia tornando. Penso che sarà uno dei protagonisti della salvezza del Cagliari, è un giocatore importante e che mi piace. E’ veloce e nell’uno contro uno ed è molto bravo, penso che i rossoblù debbano puntare su di lui.