Oliveira: “Supercoppa? Che ricordi! Me la godetti poco purtroppo perché poi partii per la Nazionale”

Luis Oliveira è stato intervistato oggi da La Nazione, ecco le sue parole: “Che ricordi ragazzi! Quando si vince qualcosa di importante come quella Supercoppa è sempre una grande soddisfazione per tutti: da noi che eravamo in campo alla società, ma soprattutto per i tifosi» Me lo godetti poco purtroppo. Dopo la gara partii subito per il Belgio: avevo una partita importante della nazionale. Vidi dalla televisione e dai giornali la festa incredibile che ci fu a Firenze quando tornarono i miei compagni in città con la coppa. Il ricordo di quella squadra, in generale, resta particolarmente vivo. Eravamo veramente forti, competitivi contro tutti e su ogni campo. Il gruppo era splendido, stavamo bene insieme. A Milano fece una doppietta Batistuta, ma tutta la squadra dimostrò un grande valore. Tra l’altro a quella coppa sono particolarmente legato e fu una grande soddisfazione vincerla perché per me è stato il primo e unico trofeo vinto in Italia da calciatore”.