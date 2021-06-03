Romano: "S. Oliveira accetta la Fiorentina che deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Corona costa 10 milioni"

Il punto del giornalista di Sky Fabrizio Romano sulle trattative Sergio Oliveira e Jesus Corona

Al Pentasport è intervenuto Fabrizio Romano, giornalista di Sky ed esperto di calciomercato:

"La Fiorentina vuole Sergio Oliveira, sta lavorando sull'offerta. I rapporti con il Porto sono ottimi, grazie anche a Mendes, e il giocatore ha aperto completamente a questa nuova avventura dando il suo consenso. Le tempistiche però sono fondamentali per evitare possibili interventi di altri club. . Sugli esterni interessa Corona, sempre del Porto, ma ancora non è arrivata un'offerta ufficiale. Ha il contratto in scadenza e il valore è inferiore a 15 milioni, si aggira sui 10-12 milioni. Il fatto che la Fiorentina tratti questi nomi significa che vuole fare un lavoro importante".