Pedullà, Fiorentina vuole salire a 20 milioni per Oliveira, Tonali non interessa, non c'è trattativa

Si fa un gran parlare dalla trattativa tra Fiorentina e Porto per cercare di portare a Firenze il centrocampista Oliveira, il punto di Pedullà

Ecco quello che scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito riguardo la trattativa per Oliveira e ai rumors su Tonali:

"Sergio Oliveira e la Fiorentina: non un semplice interesse, ma un’offerta ufficiale già presentata come abbiamo anticipato qualche giorno fa. La proposta arriva a 15 milioni, bonus compresi, e può salire fino a 20 più eventuali bonus entro la prossima settimana. Non è un affare chiuso come scrivono in Portogallo, ma molto ben indirizzato, prevista un’accelerata.

Sergio Oliveira è un patrimonio del Porto, ma si sente pronto per una nuova esperienza, il fattore Jorge Mendes (agente di Gattuso) può essere assolutamente un punto a favore del club viola. Il tandem Oliveira-Amrabat viene considerato il tandem perfetto per il centrocampo, ecco perché le voci su Tonali oggi non hanno profondità. Tonali ha un grande rapporto con Gattuso, ma non ci sono trattative e difficilmente ce ne saranno. Quello tra Tonali è un discorso tra Milan e Brescia nella speranza di trovare un punto d’incontro per il riscatto dopo i 10 milioni versati dal club rossonero."

PEDULLA: "DRAGOWSKI VERSO IL BORUSSIA, OSPINA IL PREFERITO"

https://www.labaroviola.com/pedulla-borussia-offre-10-milioni-per-dragowski-la-fiorentina-vuole-ospina-no-a-cragno-e-consigli/141802/