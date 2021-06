Gazzetta, Oliveira ha detto sì alla Fiorentina. Manca l’accordo con il Porto, si può chiudere a 15 milioni

La Fiorentina, grazie al lavoro di Jorge Mendes, ha già raggiunto l’accordo economico con Sergio Oliveira. Si parla di una cifra intorno ai 3 milioni netti di euro a stagione per 4 anni. un ingaggio in linea con il valore del giocatore. Non sarà un’operazione che si chiuderà in tempi rapidi. L’accordo con il Porto infatti è ancora lontano. il club lusitano chiede 20 milioni la Fiorentina non vorrebbe andare oltre i 12. Un punto d’incontro tra i club potrebbe essere intorno ai 15 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

