Tanta distanza tra la Fiorentina e il Porto per Oliveira, non si è (per ora) vicini all’accordo tra i club

Dal Portogallo raccontano di un accordo imminente tra Fiorentina e Porto per il passaggio in viola di Sergio Oliveira ma in realtà le cose sono un pò meno “calde” come sembra. La società portoghese ha una valutazione del calciatore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro mentre la Fiorentina dà al centrocampista una valutazione assai più bassa per via dell’età. Le parti, per ora, non sono vicine ad un’intesa a meno che qualcuno non faccia un passo verso l’altra parte. Insomma, chi si aspettava una chiusura a stretto giro di posta probabilmente rimarrà deluso, c’è ancora da trovare l’accordo tra i due club.

Flavio Ognissanti

