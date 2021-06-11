Ag. Hysaj: "Diverse squadre su di lui, stiamo valutando le opzioni. Non ho sentito la Lazio"

Le parole rilasciate a Radio Marte dell'agente di Hysaj, terzino nel mirino della Fiorentina

Il noto agente Mario Giuffredi ha parlato, in un suo recente intervento a Radio Marte, del suo assistito Elseid Hysaj e del suo futuro. Sul terzino del Napoli, che si svincolerà a fine giugno, ci sono gli occhi interessati di diverse squadre tra le quali la Fiorentina. Le parole dell'agente di Hysaj:

"Sono diverse le opzioni che stiamo valutando. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, perciò per ora continuiamo a fare il nostro lavoro basandoci solo sulle soluzioni che ci sono. Poi, se dovessero arrivare i biancocelesti ben venga".

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