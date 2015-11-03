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Notizie Hysaj Fiorentina

Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"

26 gennaio 2026 15:13

Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"

21 giugno 2021 15:48

Ag. Hysaj: "Diverse squadre su di lui, stiamo valutando le opzioni. Non ho sentito la Lazio"

11 giugno 2021 16:45

Nazione, Yoshida piace alla Fiorentina. Contatti con Hysaj e Maksimovic

01 giugno 2021 09:11

Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"

31 maggio 2021 14:57

Gazzetta, Gattuso riparte dal 4-2-3-1. Obiettivi di mercato? Zappacosta e Hysaj. Dragowski...

26 maggio 2021 09:49

Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"

12 maggio 2021 17:17

Pedulla: "Hysaj lascerà Napoli, potrebbe prenderlo la Fiorentina se arriverà Gattuso"

27 aprile 2021 13:13

Giuffredi: "Al 99% Hysaj andrà via dal Napoli". Può venire alla Fiorentina?

22 marzo 2021 19:21

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