Notizie Hysaj Fiorentina

Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"
26 gennaio 2026 15:13
Bargiggia: "Gattuso si è scontrato con J. Commisso sul mercato, gli ha detto di accontentarsi"
21 giugno 2021 15:48
Ag. Hysaj: "Diverse squadre su di lui, stiamo valutando le opzioni. Non ho sentito la Lazio"
11 giugno 2021 16:45
Nazione, Yoshida piace alla Fiorentina. Contatti con Hysaj e Maksimovic
01 giugno 2021 09:11
Schira: "La Fiorentina avvia i contatti con Hysaj, a fine giugno si svincola dal Napoli"
31 maggio 2021 14:57
Gazzetta, Gattuso riparte dal 4-2-3-1. Obiettivi di mercato? Zappacosta e Hysaj. Dragowski...
26 maggio 2021 09:49
Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"
12 maggio 2021 17:17
Pedulla: "Hysaj lascerà Napoli, potrebbe prenderlo la Fiorentina se arriverà Gattuso"
27 aprile 2021 13:13
Giuffredi: "Al 99% Hysaj andrà via dal Napoli". Può venire alla Fiorentina?
22 marzo 2021 19:21
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