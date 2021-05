Gazzetta, Gattuso riparte dal 4-2-3-1. Obiettivi di mercato? Zappacosta e Hysaj. Dragowski…

Come giocherà la Fiorentina di Gattuso? L’idea di partenza è il 4-2-3-1. Con il 4-3-3 come alternativa. Ci saranno novità in difesa. Nel mirino ci sono Zappacosta e l’albanese Hysaj che si svincolerà dal Napoli. Tutta da valutare la posizione di Dragowski. Rino ama i portieri bravi a giocare con i piedi e questa non è la miglior caratteristica del polacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, RINNOVO VLAHOVIC, LA FIORENTINA VUOLE FISSARE LA CLAUSOLA A 100 MILIONI, GLI AGENTI A 55-60