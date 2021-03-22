Giuffredi: "Al 99% Hysaj andrà via dal Napoli". Può venire alla Fiorentina?

Il terzino albanese è nel mirino della Fiorentina.

Il procuratore, Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito, Elseid Hysaj, del Napoli ai microfoni di Radio Marte. Sul difensore albanese classe 1994 c'è anche l'interessamento della Fiorentina.

Queste le sue parole: "Ieri sera ha dato l’ennesima dimostrazione di essere un grandissimo professionista. È grato al Napoli per i cinque anni vissuti qui. L’attaccamento alla maglia è il minimo. Al 99,9% la porta con il Napoli è chiusa, stiamo parlando con delle altre squadre per questo motivo. Dopo cinque anni è giusto che lui possa provare nuove esperienze".

LEGGI ANCHE IBRA-PEZZELLA COME BONAVENTURA-LERAGER

https://www.labaroviola.com/ibrahimovic-pezzella-come-bonaventura-lerager/134576/