Ibrahimovic-Pezzella come Bonaventura-Lerager ma a Jack venne annullato il gol

Continua a far parlare l’episodio che si è verificato ieri sera in Fiorentina-Milan. Al 9′ infatti, Zlatan Ibrahimovic si è liberato della marcatura di German Pezzella, con una spinta da dietro, il capitano viola dunque è stato spostato metri in avanti ma non è caduto a terra e lo svedese si è poi immediatamente avventato sul lancio di Kjaer e, liberissimo, ha portato in vantaggio i rossoneri. Il gol è stato subito convalidato da Guida, il quale non ha visto il fallo di Ibra che “viziava” la rete. Nessun intervento da parte del Var.

Se torniamo indietro di qualche mese, precisamente al 7 dicembre 2020, quando al Franchi era in scena Fiorentina-Genoa (finì 1-1), a Jack Bonaventura venne annullato il gol del vantaggio per una situazione simile. Il centrocampista strattonò Lerager, il quale cadde a terra. L’azione proseguì, e alla fine arrivò proprio l’ex Milan a mettere la palla in rete. Anche in quell’occasione Doveri, non vide il contatto ma venne richiamato dal Var. Dopo aver visionato l’intervento al monitor, e una volta valutata l’entità, l’arbitro decise di togliere il gol alla Fiorentina perchè considerato “viziato” dal fallo.

Lisa Grelloni

