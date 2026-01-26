Lady Radio rivela: "La Lazio continua a seguire Ranieri, Romagnoli o Hysaj possibili contropartite"

La nota emittente radiofonica rivela che potrebbe imbastirsi nei prossimi giorni uno scambio tra Fiorentina e Lazio

La Lazio continua a seguire Luca Ranieri. Secondo Lady Radio, si potrebbe imbastire uno scambio nei prossimi giorni. La Fiorentina non vorrebbe privarsi dell'ex capitano, soprattutto per una questione numerica.

Per questo motivo, il club biancoceleste potrebbe inserire nell'offerta viola uno tra Romagnoli e Hysaj. Quest'ultimo, tra l'altro, ha lo stesso procuratore di Luca Ranieri. Per quanto riguarda Romagnoli invece, Lotito ha bloccato la cessione in Qatar, ma il centrale ex Milan rimane lo stesso sul mercato. Secondo la nota emittente radiofonica, nei prossimi giorni potrebbe nascere uno scambio di mercato tra questi tre giocatori.