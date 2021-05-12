Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"

Le parole di Mario Giuffredi, agente del terzino, ai microfoni di Radio Punto Nuovo

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alle voci che vorrebbero il suo assistito in orbita Fiorentina: "Da Firenze non ho ricevuto alcuna chiamata. Ci sono delle trattative in corso, tra un mese vediamo".

In merito a Gattuso , l'agente di Hysaj: "Gli ho detto di rimanere a Napoli, con una squadra come quella che ha potrebbe lottare per lo scudetto".

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