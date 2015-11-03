Notizie Radio Punto Nuovo Fiorentina

Ex capo procuratore Figc: "Fiorentina truffata per Mancini. Valutazione truccata per non pagare i viola"
13 aprile 2022 22:48
Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"
22 giugno 2021 15:11
Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"
28 maggio 2021 15:39
Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"
12 maggio 2021 17:17
Ag.Biraghi: "Gattuso lascerà il Napoli, non ha più voglia di continuare. Sarà impossibile convincerlo a restare"
06 aprile 2021 21:19
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