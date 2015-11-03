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Notizie Radio Punto Nuovo Fiorentina

Ex capo procuratore Figc: "Fiorentina truffata per Mancini. Valutazione truccata per non pagare i viola"

13 aprile 2022 22:48

Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"

22 giugno 2021 15:11

Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"

28 maggio 2021 15:39

Ag. Hysaj: "Nessuna chiamata dalla Fiorentina. A Gattuso ho detto di restare a Napoli"

12 maggio 2021 17:17

Ag.Biraghi: "Gattuso lascerà il Napoli, non ha più voglia di continuare. Sarà impossibile convincerlo a restare"

06 aprile 2021 21:19

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