Ag.Biraghi: "Gattuso lascerà il Napoli, non ha più voglia di continuare. Sarà impossibile convincerlo a restare"

Le parole del noto procuratore Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Punto Nuovo

Mario Giuffredi, noto procuratore tra cui il terzino della Fiorentina Cristiano Biraghi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dei temi caldi in casa Napoli, tra questi si è soffermato anche su Rino Gattuso, allenatore accostato con insistenza alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Il mio pensiero lo dico da qualche settimana: se il Napoli andrà in Champions, De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo. Gattuso secondo me però lascerà il Napoli, perché non ha più voglia di continuare. Sono certo che sarà quasi impossibile convincere Gattuso a restare. A ognuno può piacere un allenatore, ma dovete capire che chiunque sia nel mondo del calcio è giudicato da una sola cosa, i numeri. Se Gattuso andrà in Champions, avrà fatto un grandissimo lavoro. Piaccia o no, ha fatto un grande lavoro e i numeri certificano chi è bravo e chi non è bravo. Le chiacchere servono a poco”.

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