Ex capo procuratore Figc: “Fiorentina truffata per Mancini. Valutazione truccata per non pagare i viola”

Giuseppe Pecoraro, ex capo procuratore FIGC, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la quale ha parlato della possibile truffa subita dalla Fiorentina durante il trasferimento di Gianluca Mancini. Ecco le sue parole: “Ho avuto un problema in un processo che riguardava il giocatore della Roma, Mancini. Per me c’era una truffa ai danni della Fiorentina dove Mancini veniva valutato 500 mila euro e Santopadre 1 milione di euro. Questo per evitare che la Fiorentina avesse una sorta di premio sulla rivendita di Mancini. Questo avvenne perché il tribunale ritenne che il prezzo di un giocatore può essere fissato sulla base di legge di mercato e che se un giocatore potenzialmente forte, tipo questo Santopadre, poteva avere il valore anche superiore di un giocatore che aveva già giocato in Nazionale Under 21″.

