Sette mila tifosi viola per l’allenamento della Fiorentina. Grande entusiasmo al Franchi. Foto e video

Fumogeni, cori e tanto entusiasmo al Franchi durante l’allenamento a porte aperte della Fiorentina. La società gigliata chiama a raccolta Firenze per caricare la squadra in vista del rush finale per l’Europa. Impeccabile la risposta dei tifosi viola: 7 mila tifosi al Franchi a sostenere la squadra. Di seguito i video della seduta dell’allenamento.

