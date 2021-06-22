Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il sottosegretario Costa annuncia il ritorno dei tifosi allo stadio

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha annunciato che alla ripresa della Serie A 2021/22 sarà possibile far entrare i tifosi allo stadio al 25% della capienza. Le parole di Costa riportate da TMW:

"Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza. Ci sarà una graduale progressione per arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani".

Sulla possibilità che la finale dell'Europeo di disputi in una città diversa da Londra, questa la sua riposta: "Non vedo alternative a Londra per le gare, da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così: sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa".

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