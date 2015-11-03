Notizie Andrea Costa Fiorentina

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Niente stadio pieno per Fiorentina-Juventus, governo annuncia: "A marzo il 75% di capienza"

14 febbraio 2022 19:15

Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"

22 giugno 2021 15:11

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