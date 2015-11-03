Notizie Speranza Fiorentina

Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo
08 febbraio 2022 17:12
Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"
22 giugno 2021 15:11
Serie A, possibile riduzione a 500 tifosi negli stadi: oggi incontro tra Speranza ed il CTS
11 ottobre 2020 14:47
Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts
11 ottobre 2020 10:28
Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"
11 maggio 2020 18:58
Protocollo Comitato Scientifico, l'ok in arrivo tra oggi e domani: il caso Dresda fa riflettere
11 maggio 2020 10:57
Ripresa degli allenamenti collettivi, rinviata a domani la decisione del Comitato Scientifico
10 maggio 2020 22:40
Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina
01 maggio 2020 12:27
Spadafora: "Nei prossimi giorni incontro con il Ministro della Salute per la ripartenza"
22 aprile 2020 18:35
Ministro Speranza: "Calcio? È l'ultimo dei miei problemi. Ora le priorità sono altre"
20 aprile 2020 13:18
Coronavirus, Speranza: "Confermate tutte le restrizioni fino al 13 aprile". Il governo sta valutando la proroga fino...
01 aprile 2020 12:16
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