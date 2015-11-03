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Notizie Speranza Fiorentina

Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo

08 febbraio 2022 17:12

Costa, sottosegretario alla Salute: "Serie A ripartirà con tifosi sugli spalti. Stadi al 25% di capienza"

22 giugno 2021 15:11

Serie A, possibile riduzione a 500 tifosi negli stadi: oggi incontro tra Speranza ed il CTS

11 ottobre 2020 14:47

Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts

11 ottobre 2020 10:28

Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"

11 maggio 2020 18:58

Protocollo Comitato Scientifico, l'ok in arrivo tra oggi e domani: il caso Dresda fa riflettere

11 maggio 2020 10:57

Ripresa degli allenamenti collettivi, rinviata a domani la decisione del Comitato Scientifico

10 maggio 2020 22:40

Tutte le squadre che tifano in Parlamento: Renzi è l'unico tifoso della Fiorentina

01 maggio 2020 12:27

Spadafora: "Nei prossimi giorni incontro con il Ministro della Salute per la ripartenza"

22 aprile 2020 18:35

Ministro Speranza: "Calcio? È l'ultimo dei miei problemi. Ora le priorità sono altre"

20 aprile 2020 13:18

Coronavirus, Speranza: "Confermate tutte le restrizioni fino al 13 aprile". Il governo sta valutando la proroga fino...

01 aprile 2020 12:16

Coronavirus, Speranza: "Le misure restrittive dureranno ancora, non solo di qualche giorno"

29 marzo 2020 23:55

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