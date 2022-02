Finalmente! Il governo è pronto a garantire la massima capienza negli stadi a partire da Marzo

Importantissima svolta, quella emersa dalle recenti interlocuzioni tra Federeazione e governo relativamente alla capienza negli stadi. Come ben noto, sin da inizio pandemia, non è mai stato possibile garantire la massima affluenza di pubblico negli impianti, ma lo scenario potrebbe, quasi ufficialmente, cambiare. C’è disponibilità e voglia di tornare a riempire gli stadi, con Roberto Speranza che sarebbe pronto ad avallare due differenti step: mantenere la capienza al 50% per la prossima giornata, aumentarla al 75% a per la ventiseiesima e ventisettesima giornata, e raggiungere il 100% a partire dal ventottesimo turno. Si tratterebbe della prima volta, da inizio pandemia, che nel nostro paese un evento calcistico garantirebbe la massima capienza dell’impianto sportivo.

”CABRAL ESPLOSO NEL POST- LOCKDOWN. RIGORISTA VERO, TECNICA SUPERIORE A TONI IN AREA”