Il Comitato tecnico-scientifico del governo avrebbe rinviato la decisione sull’ok agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio. La task force dei 20 scienziati ha affrontato l’argomento nella riunione di oggi, ma non ha concluso l’esame per arrivare alla “valutazione” da inviare al ministro della salute, Roberto Speranza.

Nelle ultime ore sarebbe stato confermato l’orientamento degli scienziati per un via libera condizionato dal rispetto di alcune norme, prima di tutto quello sulla quarantena allargata per tutti i contatti ravvicinati della persona (calciatore o membro dello staff) trovata positiva.

Gazzetta.it